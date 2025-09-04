Atelier self-défense Limoges Maison des séniors Limoges

Maison des séniors 12 Rue des Petites Maisons Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-09-04

fin : 2025-10-30

2025-09-04 2025-09-09 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30

Grâce à une multitude d'exercices, de mises en situation, et d'acquisition de techniques de défense, cet atelier vise à réduire l'inactivité physique et la sédentarité des personnes âgées, à améliorer leur quotidien et à prévenir les effets du vieillissement.

L'objectif de ces cours est de faire acquérir aux seniors, hommes et femmes, les gestes simples de l'auto-défense. L'intervenant travaille sur l'attitude et la capacité d'anticiper. Des mises en situation et des jeux de rôle seront proposés.

De 60 à 99 ans

Sur inscription

Maison des séniors 12 Rue des Petites Maisons Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 00 maisondesseniors@limoges.fr

