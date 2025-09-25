Atelier Self-défense Saint-Valery-en-Caux
Atelier Self-défense Saint-Valery-en-Caux jeudi 25 septembre 2025.
Atelier Self-défense
3 Rue du Cheval Blanc Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Atelier Self défense, selon la météo.
De 10h00 à 12h00.
Rdv au salon de thé « Ta tasse de thé »
Tarif 12€, avec un goûter .
3 Rue du Cheval Blanc Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 86 26 11 v.dessaux@free.fr
