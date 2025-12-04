Atelier sels aromatisés Place Emile Colongin Grillon

Atelier sels aromatisés

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 10:00:00

fin : 2025-12-04 11:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Pour vos cadeaux de Noël,

offrez des sels aromatisés faits maison,

ils sublimeront vos plats.



L’atelier d’une heure environ, se déclinera

autour de 3 recettes.

Apportez votre mixeur et 3 petits bocaux

pour emporter vos préparations.

.

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

For your Christmas gifts,

give homemade flavored salts,

to enhance your dishes.



The workshop lasts around an hour, and is based on

3 recipes.

Bring your own blender and 3 small jars

to take home with you.

L’événement Atelier sels aromatisés Grillon a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes