Atelier sels aromatisés Place Emile Colongin Grillon
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-04 10:00:00
fin : 2025-12-04 11:00:00
Date(s) :
2025-12-04
Pour vos cadeaux de Noël,
offrez des sels aromatisés faits maison,
ils sublimeront vos plats.
L’atelier d’une heure environ, se déclinera
autour de 3 recettes.
Apportez votre mixeur et 3 petits bocaux
pour emporter vos préparations.
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr
English :
For your Christmas gifts,
give homemade flavored salts,
to enhance your dishes.
The workshop lasts around an hour, and is based on
3 recipes.
Bring your own blender and 3 small jars
to take home with you.
