Atelier sels aromatisés Place Emile Colongin Grillon

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Début : 2025-12-04 10:00:00
fin : 2025-12-04 11:00:00

2025-12-04

Pour vos cadeaux de Noël,
offrez des sels aromatisés faits maison,
ils sublimeront vos plats.

L’atelier d’une heure environ, se déclinera
autour de 3 recettes.
Apportez votre mixeur et 3 petits bocaux
pour emporter vos préparations.
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00  contact@espacemaisonmilon.fr

English :

For your Christmas gifts,
give homemade flavored salts,
to enhance your dishes.

The workshop lasts around an hour, and is based on
3 recipes.
Bring your own blender and 3 small jars
to take home with you.

