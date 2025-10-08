Atelier Semaine de la science Javarzay Chef-Boutonne

Atelier Semaine de la science Javarzay Chef-Boutonne mercredi 8 octobre 2025.

Atelier Semaine de la science

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Venez vous confronter aux génies du château et participer à un atelier Vapeur ou un atelier Sucre , proposés et animés par l’association Béta’pi.

Inscription obligatoire auprès du château.

10 personnes maximum par atelier. .

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

English : Atelier Semaine de la science

German : Atelier Semaine de la science

Italiano :

Espanol : Atelier Semaine de la science

L’événement Atelier Semaine de la science Chef-Boutonne a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Pays Mellois