Atelier Semaine de la science Javarzay Chef-Boutonne
Atelier Semaine de la science Javarzay Chef-Boutonne mercredi 8 octobre 2025.
Atelier Semaine de la science
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Venez vous confronter aux génies du château et participer à un atelier Vapeur ou un atelier Sucre , proposés et animés par l’association Béta’pi.
Inscription obligatoire auprès du château.
10 personnes maximum par atelier. .
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
English : Atelier Semaine de la science
German : Atelier Semaine de la science
Italiano :
Espanol : Atelier Semaine de la science
L’événement Atelier Semaine de la science Chef-Boutonne a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Pays Mellois