Atelier sème ta graine Médiathèque Au fil de l’eau Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Atelier sème ta graine

Médiathèque Au fil de l’eau 1 place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Dans le cadre du lancement de la grainothèque, un atelier est mis en place avec la participation de la Maison Pêche et Nature.

Amenez vos anciens godets et venez avec ou sans vos graines. .

Médiathèque Au fil de l’eau 1 place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54

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English :

L’événement Atelier sème ta graine Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor