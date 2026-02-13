Atelier « Semer une prairie fleurie », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Atelier « Semer une prairie fleurie » Mardi 28 avril, 18h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

La prairie fleurie est un atout pour l’esthétique, la biodiversité…et la facilité d’entretien de votre jardin. Comment semer une prairie fleurie ? Quels espaces et espèces végétales choisir ? Quand et comment préparer le terrain et semer ? Comment gérer votre prairie fleurie au fil des saisons ?

On Va Semer vous propose de répondre à ces questions à travers une introduction théorique suivie d’une mise en pratique aux jardins ouvriers de Caudebec-lès-Elbeuf.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

La biodiversité dans votre jardin !