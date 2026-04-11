Atelier semis de cucurbitacées Jardin Funambulle Les Villettes

Les Villettes

Atelier semis de cucurbitacées

Jardin Funambulle 9 chemin de Cublaise Les Villettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’association Funambulle propose un atelier de semis de cucurbitacées et pas que !

Courges, courgettes, concombres, etc.

On se retrouve au jardin le samedi matin pour semer nos derniers légumes.

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Jardin Funambulle 9 chemin de Cublaise Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 assofunambulle@gmail.com

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English :

The Funambulle association is offering a cucurbit sowing workshop, and not just for cucurbits!

Squash, zucchini, cucumbers, etc.

We meet in the garden on Saturday mornings to sow our latest vegetables.

L’événement Atelier semis de cucurbitacées Les Villettes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron