Atelier Semis de la graine à la vie Atelier du Piment Espelette

Atelier Semis de la graine à la vie

Atelier du Piment 625 chemin de l’église Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Pendant les vacances scolaires, petits et grands découvrent les secrets du piment d’Espelette à travers une expérience authentique, au plus près de la terre et de la nature.

Participez à ce moment si particulier où tout commence pour nous, à l’Atelier du Piment la naissance d’une nouvelle saison, la première étape vers une nouvelle récolte.

Guidés par nos conseils et notre savoir-faire, chacun plante ses graines et repart avec son pot, prêt à accompagner la vie de son plant jusqu’à l’été.

Déroulé de l’activité:

14h30 visite découverte + dégustation

15h30 atelier semis

Les participants se retrouvent dans notre Atelier de semis, installé au coeur de la serre, pour plonger dans l’univers du piment d’Espelette. Nous ouvrons ce moment en transmettant notre savoir-faire et racontant comment, ici au Pays Basque, le piment se cultive de génération en génération. .

Atelier du Piment 625 chemin de l’église Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Semis de la graine à la vie

L’événement Atelier Semis de la graine à la vie Espelette a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Pays Basque