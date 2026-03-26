Atelier semis de printemps Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré
Atelier semis de printemps Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré mercredi 8 avril 2026.
Atelier semis de printemps
Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-11
Réalisez vos semis de printemps dans un cadre convivial et repartez avec vos semis (fleurs et légumes) et échangez sur les techniques de jardinage.Tout public
Réalisez vos semis de printemps dans un cadre convivial et repartez avec vos semis (fleurs et légumes) et échangez sur les techniques de jardinage.
Durée 45 minutes. .
Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est +33 6 77 13 97 02
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English : Atelier semis de printemps
Plant your own spring seedlings in a friendly atmosphere and leave with your own seedlings (flowers and vegetables), while exchanging gardening techniques.
L’événement Atelier semis de printemps Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne