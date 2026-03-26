Atelier semis de printemps Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré

Atelier semis de printemps

Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11

Réalisez vos semis de printemps dans un cadre convivial et repartez avec vos semis (fleurs et légumes) et échangez sur les techniques de jardinage.Tout public

Réalisez vos semis de printemps dans un cadre convivial et repartez avec vos semis (fleurs et légumes) et échangez sur les techniques de jardinage.

Durée 45 minutes. .

Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est +33 6 77 13 97 02

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English : Atelier semis de printemps

Plant your own spring seedlings in a friendly atmosphere and leave with your own seedlings (flowers and vegetables), while exchanging gardening techniques.

L’événement Atelier semis de printemps Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne