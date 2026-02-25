Atelier semis Tiers-lieu Savy Saint-Projet

Atelier semis

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot

Participation libre

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

2026-03-15

Venez préparer vos godets de printemps (plantes potagères, fleurs…) dans le partage et la convivialité !

Amenez vos semences paysannes et/ou bio, reproductibles, ou celles de votre propres jardin que vous multipliez chaque année. Vous pourrez échanger vos variétés de graines et vos expériences.

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

English :

Come and prepare your spring buckets (vegetable plants, flowers…) in a convivial atmosphere of sharing!

Bring your own reproducible peasant and/or organic seeds, or those from your own garden that you multiply every year

