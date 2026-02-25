Atelier semis Tiers-lieu Savy Saint-Projet
Atelier semis Tiers-lieu Savy Saint-Projet dimanche 15 mars 2026.
Atelier semis
Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Venez préparer vos godets de printemps (plantes potagères, fleurs…) dans le partage et la convivialité !
Amenez vos semences paysannes et/ou bio, reproductibles, ou celles de votre propres jardin que vous multipliez chaque année
Venez préparer vos godets de printemps (plantes potagères, fleurs…) dans le partage et la convivialité !
Amenez vos semences paysannes et/ou bio, reproductibles, ou celles de votre propres jardin que vous multipliez chaque année. Vous pourrez échanger vos variétés de graines et vos expériences.
.
Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and prepare your spring buckets (vegetable plants, flowers…) in a convivial atmosphere of sharing!
Bring your own reproducible peasant and/or organic seeds, or those from your own garden that you multiply every year
L’événement Atelier semis Saint-Projet a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Gourdon