Atelier senior avec Unis-Cité Saint-Dizier
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Tout public
Jeudi 22 janvier, le Bar Au Petit Paris, lieu culturel et historique du Quartier de la Noue, ouvert à toutes et à tous, accueille de nouveaux ateliers dédiés aux seniors dès 60 ans
Jeux de société
Ateliers mémoire
Échanges, rires et sourires garantis
Ces moments seront animés par Nolhan et Laura, volontaires en Service Civique Solidarité Seniors à Unis-Cité Champagne Centre Site de Saint-Dizier, pour renforcer le lien social et la proximité entre les seniors.
Vous les reconnaîtrez facilement à leur tenue jaune de Service Civique
Un grand merci à Josselin Thomas Frémy et à toute l’équipe de bénévoles pour leur enthousiasme et leur engagement dans cette belle aventure humaine .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
