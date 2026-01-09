Atelier senior avec Unis-Cité Saint-Dizier

Atelier senior avec Unis-Cité

Jeudi 22 janvier, le Bar Au Petit Paris, lieu culturel et historique du Quartier de la Noue, ouvert à toutes et à tous, accueille de nouveaux ateliers dédiés aux seniors dès 60 ans

Jeux de société

Ateliers mémoire

Échanges, rires et sourires garantis

Ces moments seront animés par Nolhan et Laura, volontaires en Service Civique Solidarité Seniors à Unis-Cité Champagne Centre Site de Saint-Dizier, pour renforcer le lien social et la proximité entre les seniors.

Vous les reconnaîtrez facilement à leur tenue jaune de Service Civique

Un grand merci à Josselin Thomas Frémy et à toute l’équipe de bénévoles pour leur enthousiasme et leur engagement dans cette belle aventure humaine .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

