Atelier senior sur le goût et l’odorat Salle Madeleine Huet

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 10:00 – 14:00

Gratuit : oui Senior – Age maximum : 99

Ateliers Goût et odorat seniors Le CLIC Loire-Acheneau propose une journée avec Mme Nadège Planche, Aromatologue à Éveil d’Essences, sur le thème « Goût et odorat : donner du sens à son alimentation », le jeudi 26 mars de 10h à 14h à la Salle Madeleine Huet.Bien manger, bien vivre à son domicile, conserver le plaisir de manger quand on est senior, Humer, toucher, regarder, mastiquer, prendre « la pleine conscience » de l’aliment porté en bouche pour en tirer le plus de plaisir, tous ces thèmes seront abordés lors de ce temps convivial organisé par le CLIC Loire-Acheneau. Une journée dédiée à l’expérimentation Cette journée se composera de deux ateliers gratuits avec des parties théoriques, pratiques et expérimentales lors d’un moment convivial de préparation et partage d’un déjeuner. Pour qui ? Les personnes conviées sont les habitants de 60 ans et plus des communes de Bouaye, Bouguenais, Brains, La Montagne, Le Pellerin, Saint-Aignan de Grand Lieu, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Léger-les-Vignes. Inscription préalable avant le 23 mars 2026 auprès du CLIC Loire-Acheneau au 02 40 69 41 10.

Salle Madeleine Huet 44860



