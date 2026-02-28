Atelier senior sur le goût et l’odorat Salle Madeleine Huet
Atelier senior sur le goût et l’odorat Salle Madeleine Huet jeudi 26 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 10:00 – 14:00
Gratuit : oui Senior – Age maximum : 99
Ateliers Goût et odorat seniors Le CLIC Loire-Acheneau propose une journée avec Mme Nadège Planche, Aromatologue à Éveil d’Essences, sur le thème « Goût et odorat : donner du sens à son alimentation », le jeudi 26 mars de 10h à 14h à la Salle Madeleine Huet.Bien manger, bien vivre à son domicile, conserver le plaisir de manger quand on est senior, Humer, toucher, regarder, mastiquer, prendre « la pleine conscience » de l’aliment porté en bouche pour en tirer le plus de plaisir, tous ces thèmes seront abordés lors de ce temps convivial organisé par le CLIC Loire-Acheneau. Une journée dédiée à l’expérimentation Cette journée se composera de deux ateliers gratuits avec des parties théoriques, pratiques et expérimentales lors d’un moment convivial de préparation et partage d’un déjeuner. Pour qui ? Les personnes conviées sont les habitants de 60 ans et plus des communes de Bouaye, Bouguenais, Brains, La Montagne, Le Pellerin, Saint-Aignan de Grand Lieu, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Léger-les-Vignes. Inscription préalable avant le 23 mars 2026 auprès du CLIC Loire-Acheneau au 02 40 69 41 10.
Salle Madeleine Huet 44860
Afficher la carte du lieu Salle Madeleine Huet et trouvez le meilleur itinéraire