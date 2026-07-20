Atelier Seniors auto-massage AASE Saint-Astier
lundi 3 août 2026 · AASE · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Atelier Seniors auto-massage
AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Ateliers prévention santé séniors
Atelier auto-massage avec steph, accessible à tous les plus de 60 ans.
4 €/atelier, sur inscription.
9h15 ou 10h30, AASE St Astier 05 53 54 02 40
Ateliers prévention santé séniors
Atelier auto-massage avec steph, accessible à tous les plus de 60 ans.
4 €/atelier, sur inscription.
9h15 ou 10h30, AASE St Astier 05 53 54 02 40 .
AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40
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English : Atelier Seniors auto-massage
Health Prevention Workshops for Seniors
Self-massage workshop with Steph, open to everyone over 60.
4 € per workshop; registration required.
9:15 a.m. or 10:30 a.m., AASE St Astier 05 53 54 02 40
L’événement Atelier Seniors auto-massage Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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