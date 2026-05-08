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Atelier Seniors : auto-massage AASE Saint-Astier

mardi 13 octobre 2026 · AASE · Saint-Astier

Atelier Seniors : auto-massage AASE Saint-Astier

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
AASE
Adresse
45 rue Victor Hugo
Ville
24110 Saint-Astier
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Astier

Atelier Seniors : auto-massage

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:15:00
fin : 2026-10-13 16:15:00

Date(s) :
2026-10-13

Ateliers prévention santé séniors

Atelier auto-massage, accessible à tous les plus de 60 ans.
4 €/atelier, sur inscription.

14h15 (2h), AASE St Astier 05 53 54 02 40
Ateliers prévention santé séniors

Atelier auto-massage, accessible à tous les plus de 60 ans.
4 €/atelier, sur inscription.

14h15 (2h), AASE St Astier 05 53 54 02 40   .

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40 

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English : Atelier Seniors : auto-massage

Health Prevention Workshops for Seniors

Self-massage workshop, open to everyone over 60.
4 € per workshop; registration required.

2:15 p.m. (2 hours), AASE St Astier 05 53 54 02 40

L’événement Atelier Seniors : auto-massage Saint-Astier a été mis à jour le 2026-09-03 par Vallée de l’Isle en Périgord

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