Dannemarie

Atelier Seniors et Aidants

15 rue des bateliers Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-09 16:30:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-09 2026-06-23 2026-06-30

Venez partager un moment convivial et enrichissant d’échanges, de réflexion et de répit autour de différentes thématiques.

Parcours de prévention pour les proches aidants

Vous soutenez une personne en situation de handicap ou de dépendance ? Venez partager un moment convivial et enrichissant d’échanges, de réflexion et de répit autour de différentes thématiques .

15 rue des bateliers Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 79 40 aseptalsace@msa-services-alsace.fr

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English :

Come and share a convivial and enriching moment of exchange, reflection and respite around different themes.

L’événement Atelier Seniors et Aidants Dannemarie a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau