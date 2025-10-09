Atelier Seniors Formation aux premiers secours Médiathèque Pierre Menanteau Luçon
Atelier Seniors Formation aux premiers secours
Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-10-09 08:30:00
fin : 2025-10-16 12:00:00
2025-10-09 2025-10-16
Sur 2 séances, apprenez les gestes qui sauvent.
Sur 2 séances, apprenez les gestes qui sauvent alerte, mise en sécurité, massage cardiaque, défibrillateur, malaise, brûlures, étouffement, etc.
Cette formation PSC (Premiers Secours Citoyen) est qualifiante. À l’issue des 2 séances, il vous sera délivré un certificat de formation. Vous êtes bénévole d’association, cette formation est souvent demandée dans le cadre d’organisation de manifestations.
Alors, venez vous former !
10 € le cycle de 2 séances
Inscription à partir du 8 septembre 2025 .
Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 69 80 62
English :
Over 2 sessions, learn life-saving gestures.
German :
Lernen Sie in zwei Sitzungen die lebensrettenden Maßnahmen.
Italiano :
In 2 sessioni, imparate le tecniche di salvataggio.
Espanol :
A lo largo de 2 sesiones, aprenda técnicas para salvar vidas.
