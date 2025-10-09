Atelier Seniors Formation aux premiers secours Médiathèque Pierre Menanteau Luçon

Atelier Seniors Formation aux premiers secours

Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 08:30:00

fin : 2025-10-16 12:00:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-16

Sur 2 séances, apprenez les gestes qui sauvent.

Sur 2 séances, apprenez les gestes qui sauvent alerte, mise en sécurité, massage cardiaque, défibrillateur, malaise, brûlures, étouffement, etc.

Cette formation PSC (Premiers Secours Citoyen) est qualifiante. À l’issue des 2 séances, il vous sera délivré un certificat de formation. Vous êtes bénévole d’association, cette formation est souvent demandée dans le cadre d’organisation de manifestations.

Alors, venez vous former !

10 € le cycle de 2 séances

Inscription à partir du 8 septembre 2025 .

Médiathèque Pierre Menanteau 3 Rue de l’Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 69 80 62

