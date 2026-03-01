Atelier seniors Gravure sur brique de lait Vendeuvre-sur-Barse

Atelier seniors Gravure sur brique de lait

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 14:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Venez découvrir la gravure sur brique de lait en compagnie d’Anne Moret, plasticienne et avec le concours de la médiathèque départementale de l’Aube.

On gratte à la pointe métallique des traits de son dessin sur le carton recouvert d’aluminium, on enduit de peinture et on presse sur un beau papier. Le résultat a de quoi épater !

Sur inscription .

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

