Atelier seniors Gravure sur brique de lait Vendeuvre-sur-Barse jeudi 26 mars 2026.
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube
Début : 2026-03-26 14:30:00
Venez découvrir la gravure sur brique de lait en compagnie d’Anne Moret, plasticienne et avec le concours de la médiathèque départementale de l’Aube.
On gratte à la pointe métallique des traits de son dessin sur le carton recouvert d’aluminium, on enduit de peinture et on presse sur un beau papier. Le résultat a de quoi épater !
Sur inscription .
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr
