Atelier Seniors Les gestes qui sauvent Accueil de loisirs « Le bois du rire » La Caillère-Saint-Hilaire

Atelier Seniors Les gestes qui sauvent Accueil de loisirs « Le bois du rire » La Caillère-Saint-Hilaire mardi 7 octobre 2025.

Atelier Seniors Les gestes qui sauvent

Accueil de loisirs « Le bois du rire » 1, rue des Vergers La Caillère-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 09:30:00

fin : 2025-10-07 11:30:00

Date(s) :

2025-10-07

Apprenez les gestes essentiels de secours d’urgence !

Les objectifs de cet atelier

réaliser efficacement les gestes utiles destinés à protéger une victime et des témoins,

alerter les secours d’urgence,

empêcher l’aggravation de l’état de la victime

préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.

Une attestation de formation vous sera délivrée.

Gratuit sur inscription

Inscription à partir du 8 septembre 2025 .

Accueil de loisirs « Le bois du rire » 1, rue des Vergers La Caillère-Saint-Hilaire 85410 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 69 80 62

English :

Learn the essential first-aid techniques!

German :

Lernen Sie die wichtigsten Handgriffe der Nothilfe!

Italiano :

Imparate le procedure essenziali di primo soccorso!

Espanol :

Aprenda los procedimientos esenciales de primeros auxilios

L’événement Atelier Seniors Les gestes qui sauvent La Caillère-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud