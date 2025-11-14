Atelier seniors sophrologie, améliorer son sommeil Accueil de loisirs « Le bois du rire » La Caillère-Saint-Hilaire
Accueil de loisirs « Le bois du rire » 1, rue des Vergers La Caillère-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-11-14 10:00:00
fin : 2025-11-21 11:30:00
2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05
Un cycle de 4 séances pour améliorer la qualité de votre sommeil grâce à la sophrologie, à La Caillère-Saint-Hilaire.
Un atelier pour améliorer la qualité de votre sommeil grâce à la sophrologie
repérer les facteurs qui perturbent votre sommeil,
apprendre à favoriser un endormissement paisible…
Ateliers animés par Bénédicte Yvernogeau, sophrologue.
10€ le cycle de 4 séances
Inscription auprès de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral .
Accueil de loisirs « Le bois du rire » 1, rue des Vergers La Caillère-Saint-Hilaire 85410 Vendée Pays de la Loire +33 2 49 58 00 95
English :
A cycle of 4 sessions to improve the quality of your sleep thanks to sophrology, in La Caillère-Saint-Hilaire.
German :
Ein Zyklus von 4 Sitzungen zur Verbesserung Ihrer Schlafqualität durch Sophrologie, in La Caillère-Saint-Hilaire.
Italiano :
Un ciclo di 4 sedute per migliorare la qualità del sonno con la sofrologia, a La Caillère-Saint-Hilaire.
Espanol :
Un ciclo de 4 sesiones para mejorar la calidad del sueño gracias a la sofrología, en La Caillère-Saint-Hilaire.
