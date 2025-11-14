Atelier seniors sophrologie, améliorer son sommeil Accueil de loisirs « Le bois du rire » La Caillère-Saint-Hilaire

Atelier seniors sophrologie, améliorer son sommeil Accueil de loisirs « Le bois du rire » La Caillère-Saint-Hilaire vendredi 14 novembre 2025.

Atelier seniors sophrologie, améliorer son sommeil

Accueil de loisirs « Le bois du rire » 1, rue des Vergers La Caillère-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-21 11:30:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05

Un cycle de 4 séances pour améliorer la qualité de votre sommeil grâce à la sophrologie, à La Caillère-Saint-Hilaire.

Un atelier pour améliorer la qualité de votre sommeil grâce à la sophrologie

repérer les facteurs qui perturbent votre sommeil,

apprendre à favoriser un endormissement paisible…

Ateliers animés par Bénédicte Yvernogeau, sophrologue.

10€ le cycle de 4 séances

Inscription auprès de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral .

Accueil de loisirs « Le bois du rire » 1, rue des Vergers La Caillère-Saint-Hilaire 85410 Vendée Pays de la Loire +33 2 49 58 00 95

English :

A cycle of 4 sessions to improve the quality of your sleep thanks to sophrology, in La Caillère-Saint-Hilaire.

German :

Ein Zyklus von 4 Sitzungen zur Verbesserung Ihrer Schlafqualität durch Sophrologie, in La Caillère-Saint-Hilaire.

Italiano :

Un ciclo di 4 sedute per migliorare la qualità del sonno con la sofrologia, a La Caillère-Saint-Hilaire.

Espanol :

Un ciclo de 4 sesiones para mejorar la calidad del sueño gracias a la sofrología, en La Caillère-Saint-Hilaire.

L’événement Atelier seniors sophrologie, améliorer son sommeil La Caillère-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud