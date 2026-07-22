Atelier Seniors voyage sonore Montrem
lundi 31 août 2026 · Montrem
Informations pratiques
Montrem
Atelier Seniors voyage sonore
Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 09:45:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
Ateliers prévention santé séniors
Atelier voyage sonore à Montrem, accessible à tous les plus de 60 ans.
4 €/atelier, sur inscription.
9h45 (2h), AASE St Astier 05 53 54 02 40
Ateliers prévention santé séniors
Atelier voyage sonore à Montrem, accessible à tous les plus de 60 ans.
4 €/atelier, sur inscription.
9h45 (2h), AASE St Astier 05 53 54 02 40 .
Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40
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English : Atelier Seniors voyage sonore
Health Prevention Workshops for Seniors
Sound Journey workshop in Montrem, open to anyone over 60.
4 € per workshop; registration required.
9:45 a.m. (2 hours), AASE St Astier 05 53 54 02 40
L’événement Atelier Seniors voyage sonore Montrem a été mis à jour le 2026-07-22 par Vallée de l’Isle en Périgord