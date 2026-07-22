Informations pratiques

Montrem

Atelier Seniors voyage sonore

Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 09:45:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-31

Ateliers prévention santé séniors

Atelier voyage sonore à Montrem, accessible à tous les plus de 60 ans.

4 €/atelier, sur inscription.

9h45 (2h), AASE St Astier 05 53 54 02 40

Ateliers prévention santé séniors

Atelier voyage sonore à Montrem, accessible à tous les plus de 60 ans.

4 €/atelier, sur inscription.

9h45 (2h), AASE St Astier 05 53 54 02 40 .

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40

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English : Atelier Seniors voyage sonore

Health Prevention Workshops for Seniors

Sound Journey workshop in Montrem, open to anyone over 60.

4 € per workshop; registration required.

9:45 a.m. (2 hours), AASE St Astier 05 53 54 02 40

L’événement Atelier Seniors voyage sonore Montrem a été mis à jour le 2026-07-22 par Vallée de l’Isle en Périgord