Informations pratiques

Montrem

Atelier Seniors : voyage sonore

Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 14:30:00

fin : 2026-09-28 16:30:00

Date(s) :

2026-09-28

Ateliers prévention santé séniors

Voyage sonore, accessible à tous les plus de 60 ans.

4 €/atelier, sur inscription. 14h30 (2h)

AASE St Astier 05 53 54 02 40

Ateliers prévention santé séniors

Voyage sonore, accessible à tous les plus de 60 ans.

4 €/atelier, sur inscription. 14h30 (2h)

AASE St Astier 05 53 54 02 40 .

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40

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English : Atelier Seniors : voyage sonore

Health Prevention Workshops for Seniors

A sound journey, open to everyone over 60.

4 € per workshop; registration required. 2:30 p.m. (2 hours)

AASE St Astier 05 53 54 02 40

L’événement Atelier Seniors : voyage sonore Montrem a été mis à jour le 2026-09-03 par Vallée de l’Isle en Périgord