Atelier Seniors : voyage sonore Montrem
lundi 26 octobre 2026 · Montrem
Informations pratiques
Montrem
Atelier Seniors : voyage sonore
Montrem Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 14:30:00
fin : 2026-10-26 16:30:00
Date(s) :
2026-10-26
Ateliers prévention santé séniors
Voyage sonore, accessible à tous les plus de 60 ans.
4 €/atelier, sur inscription. 14h30 (2h)
AASE St Astier 05 53 54 02 40
Ateliers prévention santé séniors
Voyage sonore, accessible à tous les plus de 60 ans.
4 €/atelier, sur inscription. 14h30 (2h)
AASE St Astier 05 53 54 02 40 .
Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40
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English : Atelier Seniors : voyage sonore
Health Prevention Workshops for Seniors
A sound journey, open to everyone over 60.
4 € per workshop; registration required. 2:30 p.m. (2 hours)
AASE St Astier 05 53 54 02 40
L’événement Atelier Seniors : voyage sonore Montrem a été mis à jour le 2026-09-03 par Vallée de l’Isle en Périgord
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