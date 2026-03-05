Atelier Sensibilisation à la restauration du patrimoine la pierre Salle annexe de la mairie Pindray
Salle annexe de la mairie 20 Rue du Chemin Creux Pindray Vienne
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
La journée se déroulera en deux temps
Le matin une présentation en salle sensibilisation à la restauration du patrimoine.
L’après-midi module pratique d’initiation au diagnostic, au protocole et à l’application des solutions techniques autour du dépôt lapidaire de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé.
Pause méridienne piquenique tiré du sac. Intérieur possible selon météo.
À prévoir pour l’après-midi tenue adaptée à la météo et à l’activité salissante, chaussures fermées, gants de travail.
Sur réservation obligatoire au 05 49 91 07 53 ou patrimoine@ccvg86.fr
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .
Salle annexe de la mairie 20 Rue du Chemin Creux Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
