Atelier Sensibilisation à la restauration du patrimoine la pierre Salle annexe de la mairie Pindray

Atelier Sensibilisation à la restauration du patrimoine la pierre

Salle annexe de la mairie 20 Rue du Chemin Creux Pindray Vienne

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

La journée se déroulera en deux temps

Le matin une présentation en salle sensibilisation à la restauration du patrimoine.

L’après-midi module pratique d’initiation au diagnostic, au protocole et à l’application des solutions techniques autour du dépôt lapidaire de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé.

Pause méridienne piquenique tiré du sac. Intérieur possible selon météo.

À prévoir pour l’après-midi tenue adaptée à la météo et à l’activité salissante, chaussures fermées, gants de travail.

Sur réservation obligatoire au 05 49 91 07 53 ou patrimoine@ccvg86.fr

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

