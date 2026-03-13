Atelier Sensibilisation au recyclage Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Atelier Sensibilisation au recyclage

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Elise Sola, médiatrice et chargée de prévention des déchets, vous donne rendez-vous à la médiathèque ! Elle nous propose de revoir ensemble et de façon ludique les bons gestes de tri des déchets afin de mieux protéger notre environnement.

Ateliers ouverts à tous à partir de 9 ans. .

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

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English :

L’événement Atelier Sensibilisation au recyclage Pleurtuit a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme