Atelier Sensibilisation au recyclage Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit
Atelier Sensibilisation au recyclage Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit mercredi 22 avril 2026.
Atelier Sensibilisation au recyclage
Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Elise Sola, médiatrice et chargée de prévention des déchets, vous donne rendez-vous à la médiathèque ! Elle nous propose de revoir ensemble et de façon ludique les bons gestes de tri des déchets afin de mieux protéger notre environnement.
Ateliers ouverts à tous à partir de 9 ans. .
Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20
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L’événement Atelier Sensibilisation au recyclage Pleurtuit a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme