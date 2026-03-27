Atelier sensibilisation aux risques domestiques SIRADAN Siradan

Atelier sensibilisation aux risques domestiques

SIRADAN 2 Chemin de l’Anglade Siradan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 17:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Atelier parents et enfants 0-3 ans

Les ateliers de Mama

Inscriptions 05 62 99 35 23

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SIRADAN 2 Chemin de l’Anglade Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 35 23

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English :

Parents and children 0-3 years

Mama’s workshops

Registration: 05 62 99 35 23

L’événement Atelier sensibilisation aux risques domestiques Siradan a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65