Atelier sensibilisation aux risques domestiques SIRADAN Siradan

Atelier sensibilisation aux risques domestiques SIRADAN Siradan mardi 19 mai 2026.

Atelier sensibilisation aux risques domestiques

SIRADAN 2 Chemin de l’Anglade Siradan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 17:00:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Atelier parents et enfants 0-3 ans
Les ateliers de Mama
Inscriptions 05 62 99 35 23
  .

SIRADAN 2 Chemin de l’Anglade Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 35 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parents and children 0-3 years
Mama’s workshops
Registration: 05 62 99 35 23

L’événement Atelier sensibilisation aux risques domestiques Siradan a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65

À voir aussi à Siradan (Hautes-Pyrénées)