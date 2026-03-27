Atelier sensibilisation aux risques domestiques SIRADAN Siradan
Atelier sensibilisation aux risques domestiques SIRADAN Siradan mardi 19 mai 2026.
Atelier sensibilisation aux risques domestiques
SIRADAN 2 Chemin de l’Anglade Siradan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 17:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Atelier parents et enfants 0-3 ans
Les ateliers de Mama
Inscriptions 05 62 99 35 23
.
SIRADAN 2 Chemin de l’Anglade Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 35 23
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English :
Parents and children 0-3 years
Mama’s workshops
Registration: 05 62 99 35 23
L’événement Atelier sensibilisation aux risques domestiques Siradan a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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