Atelier sensoriel à Médi@tlantique Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Atelier sensoriel à Médi@tlantique

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-10-13 15:30:00

fin : 2025-10-13

2025-10-13 2025-10-15 2025-10-17

L’équipe de la médiathèque vous invite pour un voyage des sens où chaque sensation devient une découverte… Atelier adulte, sur inscription au 05 46 75 50 14

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English :

The media library team invites you on a journey of the senses, where every sensation becomes a discovery? Adult workshop, registration required on 05 46 75 50 14

German :

Das Team der Mediathek lädt Sie zu einer Reise der Sinne ein, bei der jede Empfindung zur Entdeckung wird? Workshop für Erwachsene, nach Anmeldung unter 05 46 75 50 14

Italiano :

Il team della mediateca vi invita a un viaggio dei sensi, dove ogni sensazione diventa una scoperta? Laboratorio per adulti, iscrizione obbligatoria al numero 05 46 75 50 14

Espanol :

El equipo de la mediateca le invita a un viaje de los sentidos, donde cada sensación se convierte en un descubrimiento.. Taller para adultos, inscripción previa en el 05 46 75 50 14

