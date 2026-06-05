Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier sensoriel au jardin chemin du Logis de Mortier Val-d’Auge

Atelier sensoriel au jardin chemin du Logis de Mortier Val-d’Auge mardi 21 juillet 2026.

Lieu : chemin du Logis de Mortier

Adresse : Logis de mortier

Ville : 16170 Val-d'Auge

Département : Charente

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Val-d’Auge

Atelier sensoriel au jardin

chemin du Logis de Mortier Logis de mortier Val-d’Auge Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-07-21 10:45:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11

Atelier découverte sensorielle au jardin (en famille Logis de Mortier)
  .

chemin du Logis de Mortier Logis de mortier Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sensory discovery workshop in the garden (with family ? Logis de Mortier)

L’événement Atelier sensoriel au jardin Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais

À voir aussi à Val-d'Auge (Charente)