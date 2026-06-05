Atelier sensoriel au jardin chemin du Logis de Mortier Val-d’Auge
Atelier sensoriel au jardin chemin du Logis de Mortier Val-d’Auge mardi 21 juillet 2026.
Val-d’Auge
Atelier sensoriel au jardin
chemin du Logis de Mortier Logis de mortier Val-d’Auge Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-07-21 10:45:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Atelier découverte sensorielle au jardin (en famille Logis de Mortier)
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chemin du Logis de Mortier Logis de mortier Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Sensory discovery workshop in the garden (with family ? Logis de Mortier)
L’événement Atelier sensoriel au jardin Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais
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