Atelier sensoriel bols tibétains Médiathèque Valence Sud Valence

Atelier sensoriel bols tibétains

Médiathèque Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Début : 2026-02-25 09:30:00

fin : 2026-02-25 10:00:00

2026-02-25

Cet atelier, animé par Fabienne Bos, invite les tout-petits vivre une véritable exploration sensorielle au son des bols tibétains.

Médiathèque Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

English :

This workshop, led by Fabienne Bos, invites toddlers to experience a true sensory exploration to the sound of Tibetan bowls.

