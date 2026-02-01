Atelier sensoriel bols tibétains Médiathèque Valence Sud Valence
Atelier sensoriel bols tibétains Médiathèque Valence Sud Valence mercredi 25 février 2026.
Atelier sensoriel bols tibétains
Médiathèque Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme
Début : 2026-02-25 09:30:00
fin : 2026-02-25 10:00:00
2026-02-25
Cet atelier, animé par Fabienne Bos, invite les tout-petits vivre une véritable exploration sensorielle au son des bols tibétains.
Médiathèque Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr
English :
This workshop, led by Fabienne Bos, invites toddlers to experience a true sensory exploration to the sound of Tibetan bowls.
