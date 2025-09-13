ATELIER SENSORIEL DANS LA PEAU DES ARTISTES DOMAINE MASSILLAN Teyran

ATELIER SENSORIEL DANS LA PEAU DES ARTISTES DOMAINE MASSILLAN

Lieu-dit Carteirades Teyran Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Atelier sensoriel et dégustation autour des cuvées du Domaine Massillan, dans la peau des artistes The Art of Wine.

Et si vous viviez la même expérience que les artistes de The Art of Wine ?

Lors de cet atelier unique, animé par Alicia Koch, œnologue sensorielle et guide locale en Grand Pic Saint-Loup, vous serez invités à sortir de votre zone de confort.

Mettez-vous dans les chaussures des artistes

Visualisez des images, laissez remonter vos émotions, vos souvenirs et vos réactions… avant de plonger dans une dégustation inédite.

Pendant 2h, vous dégusterez les deux vins du Domaine Massillan qui ont inspiré l’exposition, puis découvrirez les œuvres créées par les artistes sous un regard totalement nouveau.

L’expérience se conclura par des amuse-bouches et un dernier verre de vin offert par le domaine hôte.

Une opportunité rare de vivre le vin et l’art autrement… et d’entrer dans l’univers intime de la création.

[Réservez vite votre place — elles sont limitées] .

Lieu-dit Carteirades Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 06 46 76

English :

Sensory workshop and tasting of Domaine Massillan vintages, as The Art of Wine artists.

German :

Sensorischer Workshop und Verkostung rund um die Cuvées der Domaine Massillan, in der Rolle der Künstler The Art of Wine.

Italiano :

Laboratorio sensoriale e degustazione di annate del Domaine Massillan, nei panni degli artisti di The Art of Wine.

Espanol :

Taller sensorial y degustación de las añadas de Domaine Massillan, en la piel de los artistas de The Art of Wine.

L’événement ATELIER SENSORIEL DANS LA PEAU DES ARTISTES DOMAINE MASSILLAN Teyran a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP