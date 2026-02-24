Atelier sensoriel dans la suberaie. Musée du Liège et du Bouchon Mézin

Atelier sensoriel dans la suberaie.

Musée du Liège et du Bouchon 2 rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne

Le musée propose une pour les enfants ! Une expérience dans la suberaie pour découvrir le chêne-liège et la forêt à travers ses 5 sens.

Les réservations sont obligatoires par mail ou par téléphone Nombre de places limité !

Sur réservation.

Dès 4 ans. Durée 2 heures. Limité à 10 enfants. .

