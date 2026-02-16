Atelier sensoriel écouter son corps autrement La Reine des Prés Saint-Victor-sur-Ouche

Atelier sensoriel écouter son corps autrement

La Reine des Prés 24 Rue de la Corvée Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d’Or

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

Atelier Après 40 ans écouter son corps autrement et adoucir les transitions de vie de la femme

Un atelier sensoriel avec huiles essentielles et musique des plantes autour de la préménopause et de la ménopause

À partir de 40 ans, de nombreuses femmes traversent des changements physiques et émotionnels souvent mal compris et peu partagés préménopause, ménopause, fatigue, variations d’humeur, sommeil perturbé, perte de repères…

A l’occasion de la journée internationale des droits de la Femme, nous vous proposons cet atelier pour écouter autrement et apaiser ce qui traverse le corps et l’esprit lors des transitions de nos vies de femme, dans une approche sensible, non médicale, respectueuse et sans jugement du rythme de chacune.

À travers les huiles essentielles et la musique des plantes, nous explorerons des ressources naturelles pour soutenir l’équilibre émotionnel et le bien-être.

L’atelier sera ponctué de temps d’ancrage, d’expérimentation sensorielle, de parole libre et d’un moment convivial autour d’une tisane.

Il ne s’agit pas d’apporter des solutions toutes faites, mais d’ouvrir un espace d’écoute, de compréhension et de reconnexion à soi, dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante.

Un temps pour alléger le quotidien, honorer son parcours de femme et ne plus traverser ces passages seule.

Un atelier proposé le samedi 7 mars 10h-12h à l’espace La Reine des Prés à Saint-Victor-sur-Ouche et animé par Céline Faubladier Ecrin de Gaïa, créatrice d’expériences bien-être pour l’épanouissement des femmes.

Places limitées à 8 personnes, sur réservation uniquement au 06 77 53 42 89 .

La Reine des Prés 24 Rue de la Corvée Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 53 42 89

