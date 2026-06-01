Atelier sensoriel et langage des 5 sens, Librairie La Musique des Mots, Cruseilles
Atelier sensoriel et langage des 5 sens, Librairie La Musique des Mots, Cruseilles samedi 6 juin 2026.
Atelier sensoriel et langage des 5 sens Samedi 6 juin, 09h30 Librairie La Musique des Mots Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Un rendez-vous dans une librairie avec un petit moment d’initiation sensorielle.
Découvrez une méthode avec un livre qui vous accompagne à la perception sensorielle dans le rapport à votre alimentation, et à l’observation attentive de l’environnement.
Vous vous testerez sur votre langage autour : des odeurs, des textures et l’écoute,de la lecture et du gôut .
Possibilité de repartir avec le livre Intiation sensorielle dédicacé.
Librairie La Musique des Mots 49 place de la Mairie 74350 Cruseilles Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mvie.toulyfaut@orange.fr »}]
Initiation sensorielle : renouer avec nos 5 sens Initiation sensorielle Éveil des sens Expérience sensorielle Les 5 sens language sensoriel Sens et terroir Ressentir
MARIE-VERONIQUE MARCHAIS