Atelier Sensoriel Fantaisie Retz’ Créative Bourgneuf Villeneuve-en-Retz

Entouré de verdure, Claire vous propose dans son atelier créatif situé à Villeneuve-en-Retz, différentes séances autour du Bien-être: coloré, atypique, et convivial, son atelier Fantaisie Retz’Créative lui ressemble et vous accueille pour des moments de découvertes et de créations très originaux !

Petite présentation de Claire Forte de 20 ans d’expérience en tant que monitrice éducatrice, j’ai développé une expertise dans l’élaboration de projets éducatifs, pédagogiques et créatifs pour divers publics. Mon parcours m’a notamment conduit à participer à la création d’une salle Snoezelen dans un Institut Médico-Éducatif (IME) entre 2008 et 2010, dédiée aux adolescents et jeunes adultes polyhandicapés. J’ai également été formée à L’approche sensorielle de l’enfant et du jeune polyhandicapé, la stimulation basale et l’approche Snoezelen . Au fil des années, j’ai continué d’accompagner différents publics, tels que les personnes avec des Troubles du Spectre Autistique et de déficience intellectuelle, dans des sessions en salle Snoezelen au sein de l’IME. Mes interactions avec les professionnels et les familles m’ont inspiré à créer un espace dédié au public, ouvert à tous, pour permettre à chacun de bénéficier des bienfaits de cette approche sensorielle dans sa vie quotidienne. En tant que maman de deux enfants extraordinaires, j’ai également été confrontée à la recherche de solutions adaptées pour répondre à leurs besoins spécifiques. C’est ainsi qu’en 2023, j’ai conçu l’atelier Éveil en tout sens , offrant à chacun l’opportunité de s’évader sensoriellement. Situé dans le Pays de Retz, mon atelier est un lieu où enfants, parents et personnes accompagnées peuvent trouver un moment de liberté, d’évasion sensorielle et de bien être. Au plaisir de vous y accueillir !

Informations pratiques

Durée de la séance 25 min ou 45 min

Maximum 6 personnes

Trois formules sont proposées

découverte sensorielle en autonomie dans l’espace dédié

découverte sensorielle en individuel

découverte sensorielle en groupe

4 créneaux par semaine

le mardi et vendredi entre 10h et 12h et 14h et 18h

le mercredi entre 10h et 12h et de 17h et 19h

le samedi 1 fois/mois entre 10h et 12h30 et entre 14h et 17h.

il faudra prévoir un temps suplémentaire avec le temps d’accueil et le temps de fin de séance (45 à 60 min au total par séance)

Uniquement sur réservation, contactez Claire par téléphone.

English :

Surrounded by greenery, Claire’s creative workshop in Villeneuve-en-Retz offers a variety of wellness sessions: colorful, atypical and friendly, her Fantaisie Retz’Créative workshop is just like her and welcomes you for some very original discoveries and creations!

