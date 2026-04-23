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Atelier Sensoriel Mézin

Atelier Sensoriel Mézin

Atelier Sensoriel Mézin jeudi 23 avril 2026.

Adresse : 2 Rue du puits saint Côme 47170 Mezin

Ville : 47170 Mézin

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mézin

Atelier Sensoriel

2 Rue du puits saint Côme 47170 Mezin Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Le Musée du Liège et du Bouchon propose un atelier sensoriel.
Découvre le chêne-liège à travers tes cinq sens dans la suberaie.   .

2 Rue du puits saint Côme 47170 Mezin Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16  accueilmusee@ville-mezin.fr

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English : Atelier Sensoriel

L’événement Atelier Sensoriel Mézin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Albret

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