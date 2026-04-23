Mézin

Atelier Sensoriel

2 Rue du puits saint Côme 47170 Mezin Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Le Musée du Liège et du Bouchon propose un atelier sensoriel.

Découvre le chêne-liège à travers tes cinq sens dans la suberaie. .

2 Rue du puits saint Côme 47170 Mezin Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16 accueilmusee@ville-mezin.fr

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English : Atelier Sensoriel

L’événement Atelier Sensoriel Mézin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Albret