Atelier Sensoriel Mézin
Atelier Sensoriel Mézin jeudi 23 avril 2026.
Mézin
Atelier Sensoriel
2 Rue du puits saint Côme 47170 Mezin Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Le Musée du Liège et du Bouchon propose un atelier sensoriel.
Découvre le chêne-liège à travers tes cinq sens dans la suberaie. .
2 Rue du puits saint Côme 47170 Mezin Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16 accueilmusee@ville-mezin.fr
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English : Atelier Sensoriel
L’événement Atelier Sensoriel Mézin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Albret
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