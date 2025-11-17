Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans) Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons
Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans)
Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-17
2025-11-17
Animé par Aline.
Venez partager un temps d’exploration sensorielle parent- enfant.
Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
English : Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans)
Hosted by Aline.
Come and share a time of parent-child sensory exploration.
German : Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans)
Moderiert von Aline.
Kommen Sie und teilen Sie eine Zeit der sinnlichen Erkundung zwischen Eltern und Kind.
Italiano :
Condotto da Aline.
Venite a condividere un momento di esplorazione sensoriale tra genitori e bambini.
Espanol : Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans)
Dirigido por Aline.
Ven a compartir un rato de exploración sensorial entre padres e hijos.
L’événement Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans) Soustons a été mis à jour le 2025-11-05 par OTI LAS