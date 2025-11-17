Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans) Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons

Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans)

Venez partager un temps d’exploration sensorielle parent- enfant.

Venez partager un temps d’exploration sensorielle parent- enfant. .

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans)

Hosted by Aline.

Come and share a time of parent-child sensory exploration.

German : Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans)

Moderiert von Aline.

Kommen Sie und teilen Sie eine Zeit der sinnlichen Erkundung zwischen Eltern und Kind.

Italiano :

Condotto da Aline.

Venite a condividere un momento di esplorazione sensoriale tra genitori e bambini.

Espanol : Atelier sensoriel parents-enfants (0-3 ans)

Dirigido por Aline.

Ven a compartir un rato de exploración sensorial entre padres e hijos.

