Atelier sensoriel: Potions magiques Le Bercail Bayonne

Atelier sensoriel: Potions magiques

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Pénaud Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Viens vivre une expérience féérique où la magie prend vie sous tes doigts ! Pendant 1h, les enfants pourront créer à l’infini des potions envoûtantes.

Au programme

Des fleurs et des fruits mystiques pour infuser ta potion de pouvoirs secrets.

Des mixtures qui moussent, pétillent et changent de couleur sous tes yeux !

Des couleurs magiques pour donner vie à tes créations enchantées.

Expérimente, mélange, et découvre les secrets des sciences!

Age recommandé: 3 à 7 ans .

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Pénaud Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71 laure@aptikids.fr

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English : Atelier sensoriel: Potions magiques

L’événement Atelier sensoriel: Potions magiques Bayonne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Bayonne