Informations pratiques

Mont

Atelier sensoriel, transvasement/ manipulation

19 rue du Vieux Mont Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 09:30:00

fin : 2026-09-21 11:30:00

Date(s) :

2026-09-21

Pour les enfants jusqu’à 3 ans avec Manue. .

19 rue du Vieux Mont Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57 lamontgolfiere.asso@gmail.com

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English : Atelier sensoriel, transvasement/ manipulation

L’événement Atelier sensoriel, transvasement/ manipulation Mont a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn