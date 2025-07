Atelier Sensoriel Voyage entre méditation olfactive & mouvement intuitif Route de Pouilly en Auxois Saint-Thibault

Atelier Sensoriel Voyage entre méditation olfactive & mouvement intuitif

Route de Pouilly en Auxois Ecrin de Gaïa Saint-Thibault Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11 22:30:00

2025-07-11

Atelier sensoriel « Oser Briller »

Voyage entre méditation olfactive & mouvement intuitif

Co-animé par Marielle & Céline

À l’Écrin de Gaïa

Et si tu t’offrais un moment pour ralentir, respirer… et laisser émerger ce qui brûle en toi mais ne demande qu’à briller ?

Dans le cadre doux et ressourçant de l’Écrin de Gaïa, Marielle, facilitatrice de Movement of Life, et Céline, conseillère en huiles essentielles et praticienne de la voie olfactive, mêlent leurs approches pour t’offrir un espace de reconnexion à ton corps, à ton souffle et à ta lumière intérieure.

Ce voyage sensoriel est une invitation à :

– Libérer ton mental grâce à la puissance des huiles essentielles

– Exprimer librement les émotions enfouies à travers le mouvement intuitif

– Réveiller ton énergie vitale et laisser jaillir ce qui a besoin de prendre sa place

– Oser briller, tout simplement, dans ta vérité et ton unicité

Le déroulé de l’atelier :

Ouverture & présentation du thème et du cercle

Méditation olfactive guidée pour s’ancrer, s’ouvrir et se relier au corps

Exploration en mouvement libre, intuitive, portée par la musique

Temps d’intégration en silence, pour accueillir les ressentis

Partages en cercle, dans un espace de bienveillance et d’écoute

Aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Tu seras accueilli·e exactement tel·le que tu es, dans le respect de ton rythme et de ton vécu.

Pour ton confort, merci de prévoir :

Une bouteille d’eau

Un tapis de sol ou tapis de yoga

Un coussin

Un tissu léger ou châle pour te couvrir durant les temps calmes

Prends ce temps pour toi, et viens réveiller ta lumière intérieure. .

Route de Pouilly en Auxois Ecrin de Gaïa Saint-Thibault 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 53 42 89

