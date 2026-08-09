Atelier sensoriel yoga et vins Egiategia Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Atelier sensoriel yoga et vins

Egiategia 5 bis, chemin des Blocs Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:30:00

fin : 2026-08-09 13:45:00

Date(s) :

2026-08-09

Imaginé comme une parenthèse bien-être face à l’océan, cet atelier propose une expérience unique à la croisée du bien-être et de la découverte, à recommander aux visiteurs en quête d’expériences différentes.

Au programme:

· 1h de yoga sur la terrasse privatisée, face à la baie

· Une immersion dans notre chai pour découvrir les coulisses du domaine

· Une initiation aux arômes afin d’éveiller progressivement les sens

· Une dégustation à l’aveugle de 4 vins accompagnée de planches à partager

Attention, les réservations seront possibles uniquement jusqu’au samedi à 18h30 ! .

Egiategia 5 bis, chemin des Blocs Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 92 27 contact@egiategia.fr

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English : Atelier sensoriel yoga et vins

L’événement Atelier sensoriel yoga et vins Ciboure a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque