Atelier sensoriel yoga et vins Egiategia Ciboure
dimanche 9 août 2026 · Egiategia · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Atelier sensoriel yoga et vins
Egiategia 5 bis, chemin des Blocs Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:30:00
fin : 2026-08-09 13:45:00
Date(s) :
2026-08-09
Imaginé comme une parenthèse bien-être face à l’océan, cet atelier propose une expérience unique à la croisée du bien-être et de la découverte, à recommander aux visiteurs en quête d’expériences différentes.
Au programme:
· 1h de yoga sur la terrasse privatisée, face à la baie
· Une immersion dans notre chai pour découvrir les coulisses du domaine
· Une initiation aux arômes afin d’éveiller progressivement les sens
· Une dégustation à l’aveugle de 4 vins accompagnée de planches à partager
Attention, les réservations seront possibles uniquement jusqu’au samedi à 18h30 ! .
Egiategia 5 bis, chemin des Blocs Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 92 27 contact@egiategia.fr
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English : Atelier sensoriel yoga et vins
L’événement Atelier sensoriel yoga et vins Ciboure a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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