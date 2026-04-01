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Atelier sensorielle La ferme de Marie-Jeanne Andel

Atelier sensorielle La ferme de Marie-Jeanne Andel mercredi 22 avril 2026.

Lieu : La ferme de Marie-Jeanne

Adresse : 1 Lourmel

Ville : 22400 Andel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Atelier sensorielle

La ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 11:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Le temps d’une heure venez profiter pour approcher, toucher mais aussi écouter les animaux.
Pour les moins de 3 ans. Sur réservation.   .

La ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 32 17 44 

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English :

L’événement Atelier sensorielle Andel a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor