Atelier Senteurs d’Automne

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11 15:30:00

Date(s) :
2025-10-11

Avec Maison Elixiria, créez votre propre
composition décorative, agrémentée de
fondants parfumés aux notes automnales ! À
partir de 10 ans.   .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 12 70 55 

English :

With Maison Elixiria, you can create your own
decorative composition, enhanced
with autumnal fragrances! À
ages 10 and up.

German :

Mit Maison Elixiria kreieren Sie Ihre eigene
dekorative Komposition, die mit
fondants mit herbstlichen Duftnoten! À
ab 10 Jahren.

Italiano :

Con Maison Elixiria è possibile creare la propria composizione
composizione decorativa, completa di
con profumi autunnali! À
a partire da 10 anni.

Espanol :

Con la Maison Elixiria, puede crear su propia
arreglo decorativo, completo
¡con aromas otoñales! À
a partir de 10 años.

L’événement Atelier Senteurs d’Automne Courtenay a été mis à jour le 2025-10-04 par OT 3CBO