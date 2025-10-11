Atelier Senteurs d’Automne Courtenay

Atelier Senteurs d’Automne Courtenay samedi 11 octobre 2025.

Atelier Senteurs d’Automne

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11 15:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Avec Maison Elixiria, créez votre propre

composition décorative, agrémentée de

fondants parfumés aux notes automnales ! À

partir de 10 ans.

Avec Maison Elixiria, créez votre propre

composition décorative, agrémentée de

fondants parfumés aux notes automnales ! À

partir de 10 ans. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 12 70 55

English :

With Maison Elixiria, you can create your own

decorative composition, enhanced

with autumnal fragrances! À

ages 10 and up.

German :

Mit Maison Elixiria kreieren Sie Ihre eigene

dekorative Komposition, die mit

fondants mit herbstlichen Duftnoten! À

ab 10 Jahren.

Italiano :

Con Maison Elixiria è possibile creare la propria composizione

composizione decorativa, completa di

con profumi autunnali! À

a partire da 10 anni.

Espanol :

Con la Maison Elixiria, puede crear su propia

arreglo decorativo, completo

¡con aromas otoñales! À

a partir de 10 años.

L’événement Atelier Senteurs d’Automne Courtenay a été mis à jour le 2025-10-04 par OT 3CBO