Atelier Senteurs d’Automne Courtenay
Atelier Senteurs d’Automne Courtenay samedi 11 octobre 2025.
Atelier Senteurs d’Automne
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11 15:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Avec Maison Elixiria, créez votre propre
composition décorative, agrémentée de
fondants parfumés aux notes automnales ! À
partir de 10 ans.
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 12 70 55
English :
With Maison Elixiria, you can create your own
decorative composition, enhanced
with autumnal fragrances! À
ages 10 and up.
German :
Mit Maison Elixiria kreieren Sie Ihre eigene
dekorative Komposition, die mit
fondants mit herbstlichen Duftnoten! À
ab 10 Jahren.
Italiano :
Con Maison Elixiria è possibile creare la propria composizione
composizione decorativa, completa di
con profumi autunnali! À
a partire da 10 anni.
Espanol :
Con la Maison Elixiria, puede crear su propia
arreglo decorativo, completo
¡con aromas otoñales! À
a partir de 10 años.
