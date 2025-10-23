Atelier S’équiper pour l’hiver à vélo Salle Communale Béost

Atelier S'équiper pour l'hiver à vélo Salle Communale Béost jeudi 23 octobre 2025.

Salle Communale 106 Route d’Assouste Béost Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

L’hiver à vélo… Vous êtes sûr·e d’avoir tout prévu ?

Une soirée pour être calé·e et équipé·e à vélo !

Des information capitales voir et être vu en toutes circonstances, s’équiper pour la pluie sans perdre en visibilité, les bonnes pratiques quand les conditions météo changent.

Possibilité d’acheter des équipements lumineux conseillés et fournis par l’asso Atelier Vélo de Pau.

Balade pratique et encadrée à la nuit tombée.

Auberge espagnole (Le Coco’Tiers offre la boisson !)

Choisissez votre session en emmenez votre vélo ! Jeudi 16 octobre au Coco’Tiers ou jeudi 23 octobre à la Salle Communale de Béost. Ouvert à tous et à toutes sur inscription à mobilite@lecocotiers.fr .

Salle Communale 106 Route d’Assouste Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 41 54 75 mobilite@lecocotiers.fr

