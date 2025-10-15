Atelier Sérigraphie à la Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Pantin

L’atelier propose de découvrir les différentes étapes de la sérigraphie, de l’illustration à l’impression.

Premières impressions sur papier (Canson 200mg) puis exécution de la sérigraphie sur le support choisi (pour le textile, prévoir un t-shirt ou un tote bag).

Après une initiation avec des visuels existants, création d’une illustration propre, dessin, photo, affiche, etc… jusqu’à l’impression finale.

Du mercredi 15 octobre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

mercredi

de 19h30 à 22h00

Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 11 mars 2026 :

mercredi

de 19h30 à 22h00

payant

Tout le matériel est mis à disposition. Tarif : 250 euros. 10 séances de 2h30

Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-10-15T19:30:00+02:00_2025-10-15T22:00:00+02:00;2025-10-22T19:30:00+02:00_2025-10-22T22:00:00+02:00;2025-10-29T19:30:00+02:00_2025-10-29T22:00:00+02:00;2025-11-05T19:30:00+02:00_2025-11-05T22:00:00+02:00;2025-11-12T19:30:00+02:00_2025-11-12T22:00:00+02:00;2025-11-19T19:30:00+02:00_2025-11-19T22:00:00+02:00;2025-11-26T19:30:00+02:00_2025-11-26T22:00:00+02:00;2025-12-03T19:30:00+02:00_2025-12-03T22:00:00+02:00;2025-12-10T19:30:00+02:00_2025-12-10T22:00:00+02:00;2025-12-17T19:30:00+02:00_2025-12-17T22:00:00+02:00;2026-01-07T19:30:00+02:00_2026-01-07T22:00:00+02:00;2026-01-14T19:30:00+02:00_2026-01-14T22:00:00+02:00;2026-01-21T19:30:00+02:00_2026-01-21T22:00:00+02:00;2026-01-28T19:30:00+02:00_2026-01-28T22:00:00+02:00;2026-02-04T19:30:00+02:00_2026-02-04T22:00:00+02:00;2026-02-11T19:30:00+02:00_2026-02-11T22:00:00+02:00;2026-02-18T19:30:00+02:00_2026-02-18T22:00:00+02:00;2026-02-25T19:30:00+02:00_2026-02-25T22:00:00+02:00;2026-03-04T19:30:00+02:00_2026-03-04T22:00:00+02:00;2026-03-11T19:30:00+02:00_2026-03-11T22:00:00+02:00

Maison des Compagnons du Devoir de Pantin 22, rue des Grilles 93500 Pantin

+33667391974