Atelier Sérigraphie – Ambre Maquart x Jardin21 Jardin 21 Paris

À l’occasion de la réouverture, nous vous proposons un atelier de sérigraphie pour découvrir cette technique d’impression artisanale. Animé par la talantueuse Ambre Maquart, la sérigraphie permet d’imprimer sur toutes les surfaces : textile, verre, papier et bien d’autres…

Lors de cet atelier, vous pourrez expérimenter le procédé et réaliser vous-même une impression sur affiche et/ou sur d’autres supports proposés !

Accessible à toutes et tous, sans limite d’âge

Gratuit sur inscription : Lien de l’inscription gratuite

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

L’occasion dans cet atelier de sérigraphie de découvrir cette technique d’impression artisanale !

Le samedi 04 avril 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T17:00:00+02:00

Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/reopening-jardin21-t7-02-04-05-04 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/



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