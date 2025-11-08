Atelier sérigraphie avec Alice Leblanc Laroche Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron

Atelier sérigraphie avec Alice Leblanc Laroche Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron samedi 8 novembre 2025.

Atelier sérigraphie avec Alice Leblanc Laroche

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Tout le mois de novembre, nous aurons le plaisir d’accueillir l’exposition d’Alice Leblanc Laroche autour de laquelle elle animera un atelier de sérigraphie à destination des enfants à partir de 8 ans.

+33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Screen printing workshop with Alice Leblanc Laroche

Throughout November, we will be delighted to welcome Alice Leblanc Laroche?s exhibition, around which she will be running a screen-printing workshop for children aged 8 and over.

German : Siebdruck-Workshop mit Alice Leblanc Laroche

Den ganzen November über haben wir das Vergnügen, die Ausstellung von Alice Leblanc Laroche zu beherbergen, zu der sie einen Siebdruck-Workshop für Kinder ab 8 Jahren veranstaltet.

Italiano :

Per tutto il mese di novembre, siamo lieti di ospitare la mostra di Alice Leblanc Laroche, che condurrà un laboratorio di serigrafia per bambini dagli 8 anni in su.

Espanol : Taller de serigrafía con Alice Leblanc Laroche

Durante todo el mes de noviembre, tenemos el placer de acoger una exposición de Alice Leblanc Laroche, que impartirá un taller de serigrafía para niños a partir de 8 años.

