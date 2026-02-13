Atelier sérigraphie avec AMOSE, Archives municipales de Lille, Lille

Atelier sérigraphie avec AMOSE Samedi 28 mars, 10h00 Archives municipales de Lille Nord

Gratuit, sur inscription

À partir de plans bleus d’anciens cinémas lillois aujourd’hui disparus, exceptionnellement présentés par les Archives, AMOSE propose un atelier de création unique. Après une initiation à sa technique mêlant sérigraphie et collage, chacun pourra réinterpréter ces documents historiques en les transformant en œuvres contemporaines.

Archives municipales de Lille place Augustin Laurent 59000 lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Imprime le passé, et redécouvre les anciens cinémas lillois !

AMOSE