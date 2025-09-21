Atelier sérigraphie Chapelle Saint-Joseph Montfort-sur-Meu

Atelier sérigraphie Dimanche 21 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Joseph Ille-et-Vilaine

Tout public, à partir de 8 ans (mineurs accompagnés d’un adulte). – Réservation obligatoire – Gratuit

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Sérigraphiez, pliez … le tour est joué !

Une photo de la Tour du Papegaut, des encres, un peu de technique, un artiste pour vous accompagner et réinventer ce lieu emblématique du patrimoine montfortais.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’artiste Julien Duporté vous propose de découvrir la technique de la sérigraphie et de créer votre oiseau multicolore version 2025 !

Chapelle Saint-Joseph Mail Renée Maurel, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 09 00 17 https://www.montfort-sur-meu.bzh/ http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-joseph-boulevard-villebois-mareuil-montfort-sur-meu/271f718c-60ab-4280-bc1d-55b4f75e06dd [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-de-serigraphie-1529194615259?aff=ebdsoporgprofile »}] Chapelle Saint-Joseph construite à l´emplacement de l’ancienne église paroissiale Saint-Jean, détruite en 1851, dont elle emprunte quelques rares éléments architecturaux. Gros-œuvre du 3e quart du 19e siècle. Remaniements du 20e siècle (division du vaisseau en deux niveaux par un plancher). Chœur avec groupe sculpté de Valentin.

Journées européennes du patrimoine 2025

