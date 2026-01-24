Atelier Sérigraphie et collage PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges

Atelier Sérigraphie et collage PEANUTS

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’Atelier Peanuts vous propose un atelier sérigraphie collage destiné aux enfants (dès 5 ans) et aux adultes, animé par Lucile Bonnaud.

La session portera sur la création d’une affiche avec prénom et illustration imaginée ensemble mêlant sérigraphie au pochoir et collages.

Matériel et cadres chinés fournis.

Réservations en ligne. .

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 06 66 94 asso2peanuts@gmail.com

English : Atelier Sérigraphie et collage PEANUTS

