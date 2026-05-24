Atelier sérigraphie et letterpress Médiathèque du Phénix Metz
Atelier sérigraphie et letterpress Médiathèque du Phénix Metz samedi 6 juin 2026.
Metz
Atelier sérigraphie et letterpress
Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Accompagnés de l’Atelier Zieut, les enfants pourront imprimer le portrait de Jean Vodaine et créer une affiche poétique dans le style de l’artiste en découvrant deux techniques d’impression !
Dates Samedi 6 juin à 14h30 (2h), médiathèque du Phénix
Dans le cadre d’un temps fort hommage au poète, graveur et typographe Jean Vodaine, explorateur de formes.
Enfants, dès 7 ans. Sur inscription au plus tôt 1 mois à l’avance, dans les médiathèques de Metz ou par mail.Enfants
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Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
Accompanied by Atelier Zieut, children can print Jean Vodaine’s portrait and create a poetic poster in the artist’s style, discovering two printing techniques!
Dates: Saturday June 6 at 2.30pm (2h), Médiathèque du Phénix
As part of a special tribute to poet, engraver and typographer Jean Vodaine, an explorer of forms.
Children aged 7 and over. Please register 1 month in advance at Metz media libraries or by e-mail.
L’événement Atelier sérigraphie et letterpress Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ
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