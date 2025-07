Atelier sérigraphie Hall Rennes

Atelier sérigraphie Hall Rennes samedi 20 septembre 2025.

Atelier sérigraphie Hall Rennes 20 et 21 septembre Ille-et-Vilaine

gratuit

L’atelier du Bourg a conçu une création graphique originale, s’inspirant de la grève des sardinières de Douarnenez en 1924.

Venez-vous initier à la sérigraphie et repartez avec une création sur papier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00.000+02:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine